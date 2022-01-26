В Самарской области продолжают лечение сбитых косуль

За судьбой детенышей косули продолжают пристально наблюдать. Фото: департамент охоты и рыболовства

Маленькие дикие косули находятся под присмотром врачей ветеринарной клиники «Зебра» в городе Тольятти. За лечением животных продолжают следить специалисты территориального отдела департамента охоты и рыболовства.

- Животные стали абсолютно адаптированы к человеку, - сообщают в пресс-службе департамента.

Известно, что диких косуль нашли и спасли летом в лесу. В результате ДТП зверят сбили, тогда прошел всего день после их рождения. Сотрудники ветеринарной клиники провели несколько сложных хирургических операций, чтобы спасти животных. Теперь косули привыкли к людям и начали нормально развиваться.