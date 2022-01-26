В Чапаевске заработал новый детский сад на 240 мест

В детском саду созданы все условия для развития малышей

В среду, 26 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил детский сад «Планета детства», который открылся в Чапаевске в январе 2022 года. Учреждение рассчитано на 240 детей.

Новый детский сад рассчитан на 12 групп, в том числе ясельных. Более 80 мест предусмотрено для малышей от 1,5 до 3 лет. Здесь созданы все условия для развития талантов: современный кабинет информатики, изо-студия, залы для занятий музыкой и спортом.

— За последние 3 года мы построили столько детских садов, сколько не было за последние 10 лет. Теперь и в Чапаевске есть новое современное дошкольное учреждение с прекрасными условиями для развития малышей, — отметил глава региона.

Детский сад построили по национальному проекту «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин. Теперь это самое крупное дошкольное учреждение в городе.