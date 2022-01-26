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Общество26 января 2022 15:09

Самарская прокуратура потребовала поменять расположение площадки для собак в Отрадном

Жители жаловались администрации, но не добились результата
Алена ПРОВКИНА
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Обращение прокурора направили в суд

Обращение прокурора направили в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прокуратура в судебном порядке попросила администрацию изменить расположение площадки для выгула собак. Жители пожаловались на слишком близкое расстояние к дому по улице Орлова, 11 города Отрадного.

Прокуратура города выявила нарушения правил благоустройства. Площадка для собак расположена недопустимо близко к жилому зданию, детской площадки и церкви. Местные жители обращались с жалобами, но не получили результата. После повторной проверки, администрация не предприняла никаких мер.

Прокуратура вынесла решение о ненадлежащем исполнении администрацией обязанностей. Теперь заявление прокурора направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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