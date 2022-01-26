Дмитрий Азаров поручил быстрее начать работу новой амбулатории в Чапаевске

В Чапаевске в этом году начнут работу новые медицинские объекты

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 26 января, осмотрел новые объекты здравоохранения в Чапаевске.

В поселке Титовка в конце 2021 года построено здание амбулатории. Там могут вести прием терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, при необходимости смогут проводить консультации узкие специалисты.

Амбулатория будет обслуживать два участка с населением в 4420 человек, из которых 820 – дети. Планируется, что амбулатория начнет работу с 14 февраля после прохождения лицензирования, но глава региона отметил, что этот процесс необходимо ускорить.

- У нас есть опыт, когда крупные поликлиники лицензирование проходили за 2 недели, а тут амбулатория 2 месяца лицензируется. Так нельзя затягивать. Тем более сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, - сказал глава региона и дал поручение министру здравоохранения Армену Беняну принять соответствующие меры.

Также губернатор осмотрел Чапаевскую городскую больницу, где планируется открытия центра амбулаторной онкологической помощи. Пациенты смогут получить бесплатную консультацию и пройти обследование.

Центр будет обслуживать не только Чапаевск, но и территорию с несколькими районами. Ожидается, что центр откроется не позднее 1 ноября этого года.