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Происшествия26 января 2022 15:40

В Самарской области завершили расследование убийства Екатерины Сокирской

Вдову банкира Пузикова убили на почве ревности
Алена ПРОВКИНА
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Рясков открыл с Екатериной ресторан. Фото: Архив - "КП"

Рясков открыл с Екатериной ресторан. Фото: Архив - "КП"

В Самарской области завершено расследование убийства вдовы банкира Дмитрия Пузикова – Екатерины Сокирской.

По версии следствия, Алексей Рясков, бывший муж убитой, напал на Екатерину и нанес ей множество ударов топором по всему телу на почве ревности 2 июля 2021 года. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары, сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, что Екатерина Сокирская стала вдовой в 23 года. Дмитрий Пузиков, ее муж, скончался от отравления таллием 7 марта 2021 года. Долгое время девушку подозревали в убийстве мужа. Дело расследовали пять лет. После оправдательного приговора девушка встретила своего нового возлюбленного – Алексея Ряскова.