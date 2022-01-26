В Самарской области завершили расследование убийства Екатерины Сокирской

Рясков открыл с Екатериной ресторан. Фото: Архив - "КП"

В Самарской области завершено расследование убийства вдовы банкира Дмитрия Пузикова – Екатерины Сокирской.

По версии следствия, Алексей Рясков, бывший муж убитой, напал на Екатерину и нанес ей множество ударов топором по всему телу на почве ревности 2 июля 2021 года. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары, сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, что Екатерина Сокирская стала вдовой в 23 года. Дмитрий Пузиков, ее муж, скончался от отравления таллием 7 марта 2021 года. Долгое время девушку подозревали в убийстве мужа. Дело расследовали пять лет. После оправдательного приговора девушка встретила своего нового возлюбленного – Алексея Ряскова.