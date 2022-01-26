В Самарской области дети-сироты смогут самостоятельно выбирать квартиры для жизни

Новые сертификаты помогут молодым людям самим выбирать квартиру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на заседании правительства рассмотрели законопроект, в котором утвердили новый механизм получения жилья для детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети-сироты имеют право получить собственное жилье с 18 лет. Средства на покупку квартир выделяют из федерального и регионального бюджетов. Раньше жилье выбирали у застройщиков или рассматривали предложения на вторичном рынке, но с появлением новых сертификатов, дети сами смогут выбрать квартиру и дополнительно использовать материнский капитал или личные средства для покупки жилья.

Также в министерстве внимательно рассмотрят критерии для получения данного сертификата. Разработают специальную методику, которая поможет исключить риски потери жилья.