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Общество26 января 2022 17:23

В Самарской области дети-сироты смогут самостоятельно выбирать квартиры для жизни

Об этом сообщили на заседании правительства
Алена ПРОВКИНА
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Новые сертификаты помогут молодым людям самим выбирать квартиру

Новые сертификаты помогут молодым людям самим выбирать квартиру

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на заседании правительства рассмотрели законопроект, в котором утвердили новый механизм получения жилья для детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети-сироты имеют право получить собственное жилье с 18 лет. Средства на покупку квартир выделяют из федерального и регионального бюджетов. Раньше жилье выбирали у застройщиков или рассматривали предложения на вторичном рынке, но с появлением новых сертификатов, дети сами смогут выбрать квартиру и дополнительно использовать материнский капитал или личные средства для покупки жилья.

Также в министерстве внимательно рассмотрят критерии для получения данного сертификата. Разработают специальную методику, которая поможет исключить риски потери жилья.

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