В Самарской области неотложка для больных COVID-19 за три месяца отработала более 1200 вызовов

Новые машины помогают разгрузить неотложные автомобили поликлиник. Фото: правительство Самарской области.

В Самарской области неотложная помощь отработала за три месяца более 1 200 вызовов. Больных COVID-19 быстрее получают необходимую госпитализацию.

На прошлой неделе глава региона Дмитрий Азаров передал городским станциям 30 новых автомобилей, которые помогут работе специальных бригад эвакуировать жителей с коронавирусной инфекцией, отметили в правительстве Самарской области.

Из-за роста заболеваемости и распространения нового штамма «Омикрон» для помощи в обслуживании пациентов сформировывают новые дополнительные бригады. Водитель бригады Игорь Климов подчеркнул, что сейчас число звонков увеличивается, а новые автомобили помогают работать оперативнее.