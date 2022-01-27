Губернатор назвал несколько причин разгула чумы среди свиней в Самарской области

Вирус африканской чумы свиней стал серьезным испытанием для региона

В минувшем году в Самарской области вирус африканской чумы свиней нанес немалый урон сельским жителям. Очаги появлялись то в одном, то в другом районе, территории закрывали на карантин, разжигали костры, в которых уничтожали трупы зараженных животных. Для сельчан происходящее было трагедией. Увы, но в этом году выявлять очаги чумы продолжают. Губернатор Дмитрий Азаров признал, что болезнь наносит очень большой урон сельскому хозяйству региона. Но пока речи о том, чтобы запретить держать свиней, не идет. Губернатор назвал несколько основных причин, почему остановить распространение вируса окончательно пока не удается.

- Конечно, у нас урон меньше, чем в регионах, которые специализируются на свиноводстве. Но он все равно огромный. Виноваты и ошибки в содержании свиней, и несоблюдение норм выпаса. Некоторые свиньи даже на учете у нас не стояли, хотя мы обязывали всех владельцев животных регистрировать их, - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что фермерам продолжают оказывать помощь. Так, крупнейшее хозяйство региона "Северный ключ" получил приличную поддержку после удара по нему АЧС.

- Сейчас трудно говорить о дальнейших запретах, нужно пережить чуму. Нужно департаменту ветеринарии отработать, - подчеркнул губернатор.

Напомним, что буквально две недели назад стало известно, что свиней заберут у жителей 22 населенных пунктов региона. Сельские жители опасаются, что распространение АЧС сильно ударит по ним и в дальнейшем частникам вообще могут запретить держать свиней.