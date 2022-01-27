В Самарской области сообщили дату первого рейса двухэтажного поезда

Жители смогут комфортно путешествовать в двухэтажных вагонах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сообщили о первом рейсе нового двухэтажного поезда. Местные жители смогут добраться до Москвы за 999 рублей.

На маршрут Тольятти-Москва можно приобрести билеты и отправиться 25 февраля. Отмечают, что обратное отправление – 26 февраля. Пассажиры смогут могут совершать поездки ежедневно. Отправление из Тольятти в 18:24, а прибытие в Москву в 10:10. На маршруте также предусмотрены остановки в Жигулевске, Сызрани, Инзе, Рузаевке, Рязани и других городах.

В состав поезда вошли: двухэтажные вагоны, вагон-ресторан и вагон СВ. Для жителей оборудовали систему контроля безопасности и связи, поддержание микроклимата и экологически чистый туалетный комплекс. Для дальнейших поездок будут действовать различные тарифы.