В Самарской области продолжат подключать дома к газопроводу

Газификация идет полным ходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошло региональное заседание по газификации 26 января 2022 года, на котором присутствовал первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Техническую возможность подключения в 2022 году планируют еще для 4 896 домов. Жители отправили уже 5 739 заявок для догазофикации. Напомним, что в 2021 году к газу подключили 16 032 домовладения.

До 30 марта 2022 года главы районов изучат готовность подключения каждого абонента. Особое внимание уделят льготникам. Подключение газа для них будет под особым контролем: каждый процесс будут сопровождать, приобретут оборудование и смонтируют системы.

На заседании штаба также отметили возможность сокращения сроков для строительства уличных газопроводов.