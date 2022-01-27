В Самаре голосование за самого красивого студента превратилось в поле битвы противников и поклонников темнокожего замбийца

Замбиец может стать самым красивым студентом Самарской области / Фото: Коллинз Муте

Во вторник, 25 января 2022 года, в Самарской области стартовало голосование за самого красивого студента. В числе претендентов на это звание — девять молодых людей их различных вузов региона. Это будущие юристы, актеры, медики, инженеры и машиностроители.

В лидеры быстро выбились два парня — темнокожий студент из Замбии Коллинз Муте (4 курс Самарского университета, специальность «Машиностроение) и студент Никита Дроздецкий (3 курс Самарского юридического института ФСИН России, специальность «Правоохранительная деятельность»).

Активную поддержку молодым людям оказывают два известных телеграмм-канала. На них подписаны почти 660 тысяч человек. Один из телеграмм-каналов призывает голосовать за замбийца, другой же ратует за русского парня. Голосование за самого красивого студента превратилось в настоящее поле битвы их поклонников. Кто в ней победит, пока не ясно. Жители региона могут отдать свой голос за того или иного участника на портале 63.ру до 00:00 31 января 2022 года.