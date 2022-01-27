Прокуратура проверит конфликт между учениками школы № 8 в Самаре

В школе проведут внутреннюю проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прокуратура подключилась к проверке конфликта между учениками школы № 8. Как стало известно, трое мальчиков затолкали в сугроб и избили девочку-второклассницу.

Все случилось 18 января 2022 года возле учебного заведения. Ребята вышли из школы и отправились на детскую площадку. Там между ними произошла перепалка, которая закончилась дракой в снегу. Девочке понадобилась помощь медиков.

Ранее «КП-Самара» сообщили в департаменте образования, что администрация школы начала по данному факту внутреннюю проверку. В ситуации также сейчас разбираются сотрудники ГУ МВД по Самарской области. К выяснению всех обстоятельств случившегося подключилась и прокуратура. В надзорном ведомстве сообщили, что участников конфликта могут развести по разным классам или даже школам. Такую меру применят, только если согласятся родители детей.