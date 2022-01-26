Самарцы стали чаще покупать умные часы

Смарт-часы заняли 58% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры.

Смарт-часы заняли 58% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%.

С января по декабрь россияне приобрели 6,2 млн умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 56,8 млрд рублей, что выше по сравнению с 2020 годом на 25% в натуральном выражении и 51% в денежном.Продажи в розничной сети МегаФона растут быстрее среднерыночных и за 12 месяцев 2021 года увеличились на 36% в штуках и 193% в деньгах.

В Самарской области динамика продаж соответствует общефедеральным трендам. В прошлом году жители региона купили в 3,5 раза больше умных часов, чем годом ранее. Доля этих устройств в денежном выражении также выросла вдвое и составила 79%.

Перераспределение спроса аналитики связывают с двумя факторами:

Цена. В продаже появились бюджетные модели, сопоставимые по стоимости с флагманскими браслетами, средняя цена на умные часы за год упала на 29%.

Форм-фактор.Взаимодействовать с часами удобнее благодаря большому экрану.

«Фитнес-трекеры ещё в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Пиковые продажи умных часов и фитнес-трекеров в России наблюдались накануне Международного женского дня в период с 4 по 8 марта, а также перед Новым годом с 28 по 31 декабря. Детские умные часы россияне приобретали ко Дню знаний с 28 по 31 августа и к новогодним праздникам.

Абсолютным лидером продаж в категории умных часов стал Apple, который занял 38% рынка в штуках. Далее следуют Samsung и Huawei, на которые пришлось 14% и 10% соответственно. Потребители делали выбор в пользу Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

В категории фитнес-трекеров лидирует Xiaomi c долей 62%. Далее следуют Honor (13%) и Huawei (10%). В тройку популярных устройств попали XiaomiMiBand 5 и 6 серий, а также HuaweiBand 6.