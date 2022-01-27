Билеты из Самары в Екатеринбург подешевели на 33% в 2022 году

Летать до Екатеринбурга теперь дешевле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиабилеты из Самары в Екатеринбург подешевели на 33% по сравнению с 2021 годом. Аналитики Туту.ру, сервиса поездок и путешествий, предоставили статистику.

Сотрудники компании проанализировали топ-200 авианаправлений и выделили из них 20 с самым заметным снижением чека за билет в одну сторону. Отмечают, что топ возглавило направление Москва - Томск, средний чек за год упал на 52%, также сократилась стоимость перелета из Сочи в Пермь и из Санкт-Петербурга в Ижевск. Самара также вошла в топ, теперь из Поволжья в Екатеринбург летать на 33% дешевле, чем в прошлом году.

Средний чек из Самары в Екатеринбург в 2021 году составлял 4 476 рублей. В 2022 году отмечают снижение стоимости билета до 3 019 рублей.