Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 8:31

В Самарской области сотрудники автоинспекции усилят контроль на дорогах до 26 марта 2022 года

Внимание уделят водителям, выезжающим на встречную полосу
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Полиция усилит контроль

Полиция усилит контроль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники автомобильной инспекции усилят контроль на дорогах с 26 января до 26 марта 2022 года. Об этом сообщили представители ГИБДД региона.

Рейды проведут с целью реализации регионального мероприятия «Без риска на дороге». Сотрудники дорожных служб будут тщательно следить за нарушителями, выезжающими на встречную полосу. В течение двух месяцев полиция усилит контроль на дорогах.

Также службы отмечают, что дополнительные мероприятия пройдут при участии сотрудников экзаменационных подразделений ГИБДД с будущими водителями. В регионе планируют минимизировать аварийные ситуации на дорогах.