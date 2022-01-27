В Самарской области сотрудники автоинспекции усилят контроль на дорогах до 26 марта 2022 года

Полиция усилит контроль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники автомобильной инспекции усилят контроль на дорогах с 26 января до 26 марта 2022 года. Об этом сообщили представители ГИБДД региона.

Рейды проведут с целью реализации регионального мероприятия «Без риска на дороге». Сотрудники дорожных служб будут тщательно следить за нарушителями, выезжающими на встречную полосу. В течение двух месяцев полиция усилит контроль на дорогах.

Также службы отмечают, что дополнительные мероприятия пройдут при участии сотрудников экзаменационных подразделений ГИБДД с будущими водителями. В регионе планируют минимизировать аварийные ситуации на дорогах.