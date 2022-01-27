В Самарской области водитель легковушки сбил мужчину на заснеженной дороге

Водителя грузовика доставили в больницу. Фото: ГУ МВД Росси по Самарской области

В Самарской области водитель на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» сбил мужчину, проводившего осмотр своего транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло ранним утром, 26 января 2022 года. Водитель «Lada Priora» на заснеженной дороге сбил мужчину, который осматривал грузовой автомобиль «DAF». Грузовик съехал с дороги и попал в кювет. Полиция отмечает, что водителя легковушки привлекали к административной ответственности 10 раз только за прошедший год.

Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Полиция проводит проверки и устанавливает причины происшествия.