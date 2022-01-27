В Тольятти автомобилистка проехала на «красный» и столкнулась с BMW

Автомобилистка нарушила ПДД и спровоцировала аварию Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 26 января 2022 года, на улице Дзержинского в Тольятти произошло ДТП. Примерно в 10:50 на пересечении с Московским проспектом столкнулись «Калина» и BMW. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировала 37-летняя автомобилистка. Женщина, управляя отечественной легковушкой, проехала перекресток на красный сигнал светофора. В результате она столкнулась с BMW. Иномарка врезалась в левый бок «Калины».

ДТП не обошлось без пострадавших. Травмы получила предполагаемая виновница аварии. Ее госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.