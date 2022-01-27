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Общество27 января 2022 9:30

В Самарской области почти в 5 раз вырос спрос на сотрудников пунктов выдачи заказов

В большинстве случаев работодатель не указывает необходимость опыта работы
Алена ПРОВКИНА
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В Самаре интернет-магазины развиваются и все чаще открывают новые пункты выдачи заказов

В Самаре интернет-магазины развиваются и все чаще открывают новые пункты выдачи заказов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вырос спрос на специалистов пунктов выдачи заказов. Все больше точек открывают в регионе.

- В 2021 году открыто в 4,3 раза больше вакансий в пунктах выдачи заказов, - сообщает служба исследований hh.ru.

В регионе интернет-магазины развиваются и устанавливают все больше пунктов для удобства жителей. Аналитики отмечают, что и потребность в сотрудниках на выдаче возросла. В 74% таких вакансий работодатель отмечает, что опыт работы не требуется. В половине случаев для соискателей предлагают сменный график. От сотрудников требуют: умение работать на компьютере, быть ответственным и коммуникабельным. В регионе средняя зарплата сотрудников ПВЗ – 21,7 тысяч рублей. Прошлогодние показатели были ниже на 2 тысячи рублей.

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