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Происшествия27 января 2022 9:58

Самарский пенсионер напился и сообщил полицейским, что в здании возможен теракт

Мужчина признался, что хотел похулиганить
Алена ПРОВКИНА
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Правоохранители быстро отреагировали, но не нашли никаких нарушений

Правоохранители быстро отреагировали, но не нашли никаких нарушений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилой житель Самары в январе 2022 года позвонил полицейским и сообщил, что одно из зданий в областном центре заминировано. Пенсионер во время звонка был пьян.

Правоохранители быстро среагировали и прибыли на место. Ближайшие патрульные экипажи, кинологи и экстренные службы проверили территорию. Оказалось, что угрозы не было. Пьяный пенсионер признался, что хотел похулиганить и соврал.

Мужчина нигде не работает, раньше к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Мужчине грозит штраф от 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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