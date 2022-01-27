Самарский пенсионер напился и сообщил полицейским, что в здании возможен теракт

Правоохранители быстро отреагировали, но не нашли никаких нарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилой житель Самары в январе 2022 года позвонил полицейским и сообщил, что одно из зданий в областном центре заминировано. Пенсионер во время звонка был пьян.

Правоохранители быстро среагировали и прибыли на место. Ближайшие патрульные экипажи, кинологи и экстренные службы проверили территорию. Оказалось, что угрозы не было. Пьяный пенсионер признался, что хотел похулиганить и соврал.

Мужчина нигде не работает, раньше к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Мужчине грозит штраф от 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.