Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 10:36

В Самарской области мужчина хотел незаконно откачать нефть, пробурив скважину в своем ангаре

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ангаре мужчины обнаружили технику для бурения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ангаре мужчины обнаружили технику для бурения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали «нефтяного магната». Мужчина хотел незаконно пробурить скважину и подключиться к нефтепроводу. По данным следствия, возможный ущерб нефтедобывающему предприятию оценили в 166 тысяч рублей.

В январе полиция получила сообщение о подготовке местного жителя к незаконной добыче нефти. Оперативники задержали подозреваемого на автодороге М-5 «Урал». После задержания правоохранители проверили ангар рядом с местом жительства мужчины. В нем нашли установку бурения, трубы, газовый баллон, горелку, бензиновый генератор, шланги и легковой отечественный автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Раньше мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено дело по статье о подготовке к краже из нефтепродуктов. Подозреваемый под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

0