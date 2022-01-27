В Самарской области мужчина хотел незаконно откачать нефть, пробурив скважину в своем ангаре

В ангаре мужчины обнаружили технику для бурения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали «нефтяного магната». Мужчина хотел незаконно пробурить скважину и подключиться к нефтепроводу. По данным следствия, возможный ущерб нефтедобывающему предприятию оценили в 166 тысяч рублей.

В январе полиция получила сообщение о подготовке местного жителя к незаконной добыче нефти. Оперативники задержали подозреваемого на автодороге М-5 «Урал». После задержания правоохранители проверили ангар рядом с местом жительства мужчины. В нем нашли установку бурения, трубы, газовый баллон, горелку, бензиновый генератор, шланги и легковой отечественный автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Раньше мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено дело по статье о подготовке к краже из нефтепродуктов. Подозреваемый под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.