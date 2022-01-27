Первую партию детской вакцины от COVID-19 распределили по 8 медучреждениям Самарской области

В регион завезли 1920 доз вакцины "Спутник М" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе в Самарскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков — «Спутник М». В регион завезли 1920 доз. Все их распределили по восьми медучреждениям региона, сообщает областной Минздрав.

Подростки от 12 до 17 лет могут сделать прививку в больнице имени В.Д. Середавина; в самарских городских поликлиниках № 1, 3 и 15; в тольяттинских поликлиниках № 2 и 3; в Новокуйбышевской ЦГБ и в Сызранской городской поликлинике. Необходима предварительная запись. С собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении, а также полис ОМС.

В Минздраве отмечают, что вакцинация подростков будет проводиться на добровольной основе — по заявлению родителей или опекунов. Перед прививкой всех будут осматривать врачи-педиатры.