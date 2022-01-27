В Самарской городской поликлинике №3 скоро закончат ремонт педиатрического отделения

Для детей и родителей создали комфортные условия. Фото: городская администрация

В Самаре педиатрическое отделение №1 почти отремонтировали. Работы вышли на финальную стадию.

Ремонт и благоустройство территории холлов и кабинетов направлены на создание более комфортных условий для юных пациентов и их родителей. В работе применяют принципы бережливого производства и рационального использование площадей. Власти отмечают, что после ремонта должны сократиться очереди, благодаря внедрению электронного документооборота.

У входа в отделение появилась крытая парковка для колясок, а внутри здания специализированной комната матери и ребенка. Для детей также создали просторные игровые, удобные зоны ожидания с уютными креслами. Помимо этого, в поликлинике выделили блок для оказания помощи пациентам с простудой. Теперь зараженные не будут контактировать с здоровыми пациентами.