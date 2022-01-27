Судебные приставы помогли вернуть самарцам зарплату на сумму более 2,5 миллионов рублей

Работники получили свои деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские судебные приставы помогли вернуть деньги обманутым сотрудникам. Руководитель предприятия не выплачивал зарплату несколько месяцев.

Работники обратились в суд на ООО, в котором работали. Руководителя обязали выплатить компенсацию сотрудникам. Судебные приставы помогли жителям составить документы. Возбуждено 71 исполнительное производство в отношении сельскохозяйственного предприятия. Должник долгое время не исполнял обязательства перед работниками и на его имущество наложили арест. Известно, что банковские счета неплательщика были активны, он постоянно отправлял деньги арендодателям, сообщает УФССП России по Самарской области.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление и списал необходимую сумму для выплаты зарплаты работникам.