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Общество27 января 2022 11:51

В Самарской области сотрудники ГИБДД проведут масштабный рейд 27 января 2022 года

Особое внимание уделят грузовому и общественному транспорту
Алена ПРОВКИНА
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Сотрудники ДПС проведут масштабный рейд. Фото: ГИБДД Самарской области

Сотрудники ДПС проведут масштабный рейд. Фото: ГИБДД Самарской области

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции проведут масштабные рейды 27 января 2022 года. Под особым контролем водители грузовых и общественных транспортов.

Рейды проводят с целью обеспечения безопасности на дорогах. Представители пресс-службы ГИБДД региона отмечают, что также внимание уделят автобусам, осуществляющим межрегиональные регулярные и заказные рейсы. Инспекторы начнут проверки в местах массовой автомобильной грузоперевозки.

Полицейские также будут проверят техническое состояние транспорта и легальность деятельности перевозчиков, изучат особенности конкретной перевозки, обратят внимание на детские кресла, режим труда и отдыха водителей.

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