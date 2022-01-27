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Происшествия27 января 2022 12:53

Задушил и спрятал труп у кладбища: сызранца будут судить за убийство девушки 15 лет назад

Жителя Сызрани будут судить за убийство девушки 15 лет назад
Анастасия ФИЛАТОВА
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Труп девушки пролежал в земле как минимум год

Труп девушки пролежал в земле как минимум год

Фото: СУ СК России

Жителя Сызрани будут судить за преступление, которое было совершено 15 лет назад. 52-летнего мужчину обвиняют в убийстве 19-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось ночью 6 ноября 2006 года в селе Обшаровка Приволжского района. Сызранец, находясь возле одного из домов, познакомился с девушкой. Та возвращалась со встречи с друзьями. Он предложил ей выпить, но она отказалась. Завязалась ссора, и новый знакомый задушил девушку.

Мужчина решил скрыть следы преступления. Он оттащил тело в ров, расположенный вдоль лесополосы у кладбища, и засыпал его ветками. Сразу после этого сызранец сбежал. Погибшую нашли не сразу. По данным экспертов, ее труп пролежал в земле не менее года. Это сильно осложнило поиск преступника.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. Скоро его направят на рассмотрение в суд. Жителю Сызрани может грозить от 6 до 15 лет колонии.

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