Посольство РФ добилось оказания медпомощи задержанному в Каире самарскому фотографу

Блогера обеспечили едой и лекарствами / Фото: Арсений Котов Фото: Instagram.com

Посольство России направило в МИД Египта ноту из-за задержания самарского фотографа Арсения Котова. Молодой человек уже сутки находится в полицейском участке Каира.

Накануне вечером, 26 января 2022 года, блогера избили в местных трущобах. Он смог сбежать, но вскоре его задержали и доставили в отдел полиции. Насколько известно, один из нападавших написал на самарца заявление. На волю Арсения Котова отпускать не торопятся.

Ранее стало известно, что в ситуацию вмешались сотрудники посольства России в Каире. Ему оказывают необходимую консульскую поддержку.

— Дипломаты настояли на врачебном осмотре Арсения Семенова (в соцсетях — Котова). Ему оказана медицинская помощь. Также россиянина обеспечили лекарствами и едой, — говорится в сообщении посольства.

В ведомстве отметили, что делают все возможное, чтобы добиться освобождения самарского фотографа. Дипломаты ведут активную работу с египетскими властями.

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