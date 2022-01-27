Стали известны подробности «минирования» аэропорта, мэрии и больниц Самары 26 января 2022

Сообщение о готовящихся терактах оказалось ложным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 26 января 2022 года, по Самаре прокатилась очередная волна «минирования». На этот раз неизвестные грозились устроить теракты в аэропорту, в мэрии, больницах и на вокзале. «КП-Самара» стали известны подробности переполоха.

— Кто-то прислал сообщение на сайт администрации Самары. Оно было следующего содержания: «Заминированы взлетная полоса в аэропорту, самолеты, мэрия, больницы и вокзалы», — сообщил «Комсомолке» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Сотрудникам экстренных служб пришлось проверить десятки зданий. Ничего взрывоопасного они не обнаружили. Насколько известно, эвакуацию в учреждениях не проводили. Сейчас правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

Напомним, за ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность. Это может быть крупный штраф или даже лишение свободы.