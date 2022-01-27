В Самаре строителям станции метро «Театральная» разрешили шуметь по ночам

Изменения внесли в связи со строительством новой станции метро Фото: принтскрин видео.

На сайте Министерства строительства Самарской области появился проект закона о внесении изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области». Согласно постановлению, теперь рабочим на объекте строительства метрополитена разрешили работать по ночам.

Однако в данном изменении законодательства есть свои условия при работе в ночное время. Так, запрещено выполнять работы, которые создают шум свыше допустимой нормы.

Напомним, закон о тишине действует в Самарской области с 2018 года. Так, по закону нельзя нарушать тишину и покой граждан с 22 часов до 8 часов по будням, а в выходные и праздничные дни с 23 до 8 часов. Кроме того, в летний период с 1 июня по 31 августа шуметь нельзя с 23 часов до 10 часов утра.

Ранее сообщалось, что подрядчик уже приступил к строительству новой станции метро «Театральная». Новая станция появится в районе пересечения улиц Галактионовской и Красноармейской, неподалеку от театра оперы и балета на площади имени В.В. Куйбышева.