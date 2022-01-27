В Самарской области волонтеры доставляют врачей и привозят лекарства пациентам с коронавирусом

Единая Россия помогает самарским врачам

Депутаты и волонтеры «Единой России» обеспечивают выезды врачей к пациентам и организуют доставку лекарств. В связи с тем, что в Самарской области в настоящее время наблюдается напряженная ситуация с распространением коронавируса, кроме того, в регионе стало известно о первых заражениям штаммом «омикрон», нагрузка на врачей стала еще выше.

- Люди болеют целыми семьями, некоторые находятся в тяжелом состоянии, поэтому нет возможности добраться до аптеки за лекарствами или сходить на прием к врачу. В таких случаях медик, выезжающий на вызов, и волонтер-водитель решают этот вопрос, и в течение нескольких часов «скорая партийная помощь» сможет обеспечить доставку лекарств для тех, кто проходит лечение на дому или вынужден находиться на карантине, - рассказали в Волонтерском центре Партии.

Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров поручил депутатам и волонтерам обеспечить доставку врачей городских поликлиник до пациентов и помогут медикам привезти лекарства для тех пациентов, кто проходит лечение на дому.

Сейчас в Самаре и Тольятти, которые первыми приняли на себя удар «омикрона», работают 15 автомобилей. Депутаты Госдумы помогли организовать две мобильные бригады в помощь врачам самарских городских поликлиник. Всего в помощь врачам региона фракциями ЕР и Волонтерским центром Партии «откомандировано» более сотни автоединиц служебного и личного транспорта.