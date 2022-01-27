Экс-нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков подписал контракт с «Ростовом»

"Крылья Советов" получили за Голенкова 115 тысяч евро. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Егор Голенков переходит в команду «Ростова», осталось лишь уладить некоторые нюансы. Сейчас нападающий играет в чешской «Сигме».

- Соглашение долгосрочное, на срок не менее четырех лет, - сообщили на портале «Матч ТВ».

Однако чешская команда не хочет отпускать форварда, но уже несколько месяцев не оформляют игроку рабочую визу. В связи с этим уход Голенкова из «Сигмы» неминуем. Руководство клуба при этом хочет получить за нападающего компенсацию в том же размере, которую они заплатили в 2021 году «Крыльям». По данным портала Transfermarkt — 115 тысяч евро.

Напомним, в прошлом сезоне в составе «Крыльев Советов» Егор Голенков забил в ФНЛ и Кубке России 17 мячей и отдал 8 голевых передач в 42 матчах.