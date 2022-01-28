В Самаре перекроют улицу Белгородскую, а автобусы пустят в объезд с 28 января 2022 года

До 4 февраля на Белгородской будут проводить работы по модернизации водопровода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары сообщила о временном ограничении движения на улице Белгородской в поселке Толевый. С 28 января по 4 февраля там будут проводить работы по модернизации водопроводной линии.

- Улицу Белгородскую закроют от переулка Хибинский до Лосиного парка. Ограничительная мера будет действовать с 28 января 2022 года до 23:59 4 февраля 2022 года, - сообщили чиновники.

На время проведения работ на участке, общественный транспорт временно изменит свой маршрут. Так, автобусы №39 будут двигаться по временной схеме. Ознакомиться со временной схемой организации движения можно на сайте городской администрации.