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Общество28 января 2022 5:55

В Самаре перекроют улицу Белгородскую, а автобусы пустят в объезд с 28 января 2022 года

Временное ограничение будет действовать до 4 февраля 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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До 4 февраля на Белгородской будут проводить работы по модернизации водопровода

До 4 февраля на Белгородской будут проводить работы по модернизации водопровода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары сообщила о временном ограничении движения на улице Белгородской в поселке Толевый. С 28 января по 4 февраля там будут проводить работы по модернизации водопроводной линии.

- Улицу Белгородскую закроют от переулка Хибинский до Лосиного парка. Ограничительная мера будет действовать с 28 января 2022 года до 23:59 4 февраля 2022 года, - сообщили чиновники.

На время проведения работ на участке, общественный транспорт временно изменит свой маршрут. Так, автобусы №39 будут двигаться по временной схеме. Ознакомиться со временной схемой организации движения можно на сайте городской администрации.

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