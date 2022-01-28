Дмитрий Азаров - самарским журналистам: Вам будет, о чем рассказать в 2022 году

Губернатор наградил лучших самарских журналистов

27 января 2022 года в Самарском театре юного зрителя состоялась церемония награждения победителей 10-го юбилейного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, а также были объявлены имена лауреатов конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии». Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды самарским журналистам и рассказал о планах на 2022 году.

- Поздравляю журналистов с победой в конкурсе. 2021 год был богат на знаменательные события, стал юбилейным для Самарской губернии. Очень важно, что журналисты включились в эту работу. 2022 год будет таким же насыщенным на события. Вам будет, о чем рассказать, - обратился к самарским журналистам Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил значимость работы СМИ, которые освещают все актуальные для жителей региона вопросы. Также был отмечен вклад журналистов в формирование имиджа и повышения привлекательности Самарского региона. Дмитрий Азаров также отметил тему коронавируса, которые уже два года находится в топе информационных поводов.

- Вы - важнейший элемент общественного контроля и мониторинга. Вы чутко реагируете на запросы общества, на те проблемы, которые фиксируют и транслируют люди, мониторите всё информационное поле и всегда находитесь на острие самых значимых для жителей региона вопросов, - сказал глава региона.

В число лучших журналистов, которые были отмечены наградами конкурса, вошли трое журналистов «КП-Самара», а главный редактор Ольга Афанасьева получила специальный приз конкурса «Золотое перо губернии».