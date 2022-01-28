В Самарской области выявили три очага бешенства животных

Опасный вирус обнаружили в Кинель-Черкасском, Сызранском и Красноярском районах

В трех районах Самарской области ввели карантин по бешенству животных. Об этом говорится в постановлении губернатора от 27 января 2022 года.

Так, очаги заболевания обнаружили на земельном участке в селе Александровка Кинель-Черкасского района, в личном подсобном хозяйстве жителя поселка Новогубинска Сызранского района и на территории, прилегающей к кафе «Сосновый бор» на 62 км трассы Самара — Ульяновск в Красноярском районе.

Территории, которые находятся в радиусе 2 км от этих участков, признали неблагополучными по бешенству животных. На время карантина там запретили ввозить и вывозить животных, проводить ярмарки/выставки питомцев, а также отлавливать диких зверей.

Добавим, что еще в двух районах Самарской области подобные ограничения сняли. Отменили карантин в границах села Дергачи Красноармейского района и села Нижнее Санчелеево Ставропольского района.