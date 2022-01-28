В Самарской области мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин

Продавщица испугалась ножа и отдала грабителю всю выручку. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Новокуйбышевска обратилась перепуганная женщина, которая работает продавцом в одном из продуктовых магазинов. Женщина рассказала, что несколько минут назад в магазин зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, заставил ее отдать всю выручку.

Наружным постам полиции была направлена ориентировка на подозреваемого, а на место ограбления направлена следственно-оперативная группа. Полицейские опроси очевидцев и сняли отпечатки пальцев предполагаемого преступника.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что нападение мог совершить 30-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотических средств и имущественные преступления, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В течение нескольких часов подозреваемого нашли и доставили в отделение полиции. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что уже успел потратить похищенные деньги на собственные нужды. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, суд назначил ему наказание в виде заключения под стражу.