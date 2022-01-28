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Общество28 января 2022 8:28

В Самаре ИП закрыли на две недели из-за работника-мигранта

Иностранец трудился на предприятии нелегально
Алия Хафизова
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Суд приостановил работу ИП из-за административного правонарушения / Фото: УФССП по Самарской области

Суд приостановил работу ИП из-за административного правонарушения / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре приставы приостановили работу ИП. Дело в том, что на предприятии нелегально работал мигрант. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

По данным ведомства, у иностранца не было соответствующего разрешения, как того требует законодательство РФ. Однако женщина-предприниматель все равно наняла его разнорабочим. Нарушение в ходе проверки выявили сотрудники полиции. Они же возбудили административное дело.

— Рассмотрев материалы, суд постановил приостановить деятельность предпринимателя, занимающегося ремонтными работами, сроком на 14 суток, — сообщили в регуправлении ФССП.

За соблюдением режима приостановления деятельности будут наблюдать судебные приставы.

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