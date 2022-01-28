Власти рассказали, что нового появится в Загородном парке в Самаре после реконструкции

Реконструкция Загородного парка стартует осенью 2022 года Фото: Google Карты

Стало известно, что нового появится в Загородном парке в Самаре после реконструкции. Работы по преображению общественного пространства стартуют уже осенью 2022 года.

Так, в парке высадят новые деревья, построят дополнительные пешеходные дорожки и реконструируют инженерные сети. По данным регионального правительства, преобразования начнутся прямо с зоны входа. После реконструкции в парке появятся следующие объекты:

— стационарный пункт проката спортивного инвентаря;

— малая сцена;

— второй выезд с парковки;

— тарзания;

— дорожки для скейтбордистов;

— скалодром;

— фуд-зона с гастрономической ярмаркой;

— два фонтана;

— амфитеатр;

— зона развлечений с аттракционами;

— площадка для катания на санках и «ватрушках» зимой;

— подъемник;

— смотровые площадки;

— кафе с летней верандой (его обустроят в даче Сипиной);

— панорамный лифт для маломобильных граждан.

В ближайшее время в Самаре проведут конкурс на поиск подрядчика, который займется реконструкцией Загородного парка.

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