Власти рассказали, что нового появится в Загородном парке в Самаре после реконструкции

Реконструкция Загородного парка стартует осенью 2022 года
Фото: Google Карты
Стало известно, что нового появится в Загородном парке в Самаре после реконструкции. Работы по преображению общественного пространства стартуют уже осенью 2022 года.
Так, в парке высадят новые деревья, построят дополнительные пешеходные дорожки и реконструируют инженерные сети. По данным регионального правительства, преобразования начнутся прямо с зоны входа. После реконструкции в парке появятся следующие объекты:
— стационарный пункт проката спортивного инвентаря;
— малая сцена;
— второй выезд с парковки;
— тарзания;
— дорожки для скейтбордистов;
— скалодром;
— фуд-зона с гастрономической ярмаркой;
— два фонтана;
— амфитеатр;
— зона развлечений с аттракционами;
— площадка для катания на санках и «ватрушках» зимой;
— подъемник;
— смотровые площадки;
— кафе с летней верандой (его обустроят в даче Сипиной);
— панорамный лифт для маломобильных граждан.
В ближайшее время в Самаре проведут конкурс на поиск подрядчика, который займется реконструкцией Загородного парка.
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