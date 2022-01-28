К памятнику "Блокадникам и освободителям Ленинграда" возложили цветы / Фото: администрация Самары

В четверг, 27 января, в Самаре отметили 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В парке Победы прошло торжественное мероприятие, посвященное этой памятной дате. Его посетили блокадники, живущие в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Представители власти почтили память погибших и возложили цветы к памятнику «Блокадникам и освободителям Ленинграда», а также к Вечному огню.

— Каждый из 900 дней блокады вошел в историю как пример величия человеческого духа, преданности и любви к своему городу и стране. Пусть продлятся ваши дни, и каждый из них будет наполнен теплом родных и близких людей, а также уважением и поддержкой, — обратилась к блокадникам руководитель департамента опеки, попечительства и соцподдержки Ольга Слесарева.

Добавим, в мероприятии приняли участие волонтеры от МБУ «Самарский Дом молодежи». Они оказывали помощь ветеранам и вручили им памятные подарки.