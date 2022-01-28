Тольяттиазот помог купить коляски для детей с ограниченными возможностями здоровья

Коляски удобны в обращении и помогут особенным детям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПАО «ТОАЗ», один из ведущих производителей аммиака и карбамида в стране, помог детям с ограниченными возможностями здоровья. Компания выделила средства для организации бесплатного проката мобильных колясок для них.

Организатором проката выступает тольяттинский фонд «Другое детство». Он помогает семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями. Волонтеры предоставляют ребятам не только коляски, но и ходунки, опоры для стояния, массажные кушетки, опоры-вертикализаторы для детей с ДЦП и не только. Все это происходит на безвозмездной основе. Услугами фонда может воспользоваться любая семья с особенным ребенком — из Тольятти или Ставропольского района.

Отметим, что проект фонда «Другое детство» стал лауреатом 4 этапа грантовой программы «Химия добра», которую организует Тольяттиазот. На средства гранта были закуплены пять новых прогулочных колясок для детей с ДЦП и различными нарушениями развития. Две коляски рассчитаны на ребенка весом до 35 кг и три — до 50 кг. Они подходят для тех, кому меньше 18 лет, удобны в использовании и помещают в багажник легковой машины.

— В отличие от приобретенных нами, обычные коляски очень неповоротливые и тяжелые. Это сильно затрудняет передвижение, особенно на вокзалах, в столице, где дети проходят реабилитацию и лечебные процедуры, — объясняет президент фонда Михаил Батт.

Заместитель гендиректора ПАО «ТОАЗ» Юлия Петренко в свою очередь подчеркнула, что идея, поступившая от руководства «Другого детства» на «Химию добра», благородна и очень нужна.

— У семей, воспитывающих детей с ограничениями по здоровью, много проблем. В наших силах сделать их жизнь легче и комфортнее, — заявила на.

Подробную информацию о программе, правила участия и анкету можно найти на сайте ПАО «ТОАЗ» в разделе «Социальная ответственность» — «Благотворительность и поддержка региона» — «Химия добра».