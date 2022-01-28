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Общество28 января 2022 10:11

Объявлен конкурс на логотип для Кировского района Самары

В этом году он отметит свой 80-летний юбилей
Алия Хафизова
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Самарцам предлагают придумать символику для Кировского района

Самарцам предлагают придумать символику для Кировского района

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили конкурс на создание логотипа для Кировского района. В этом году он отметит свой 80-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Свою историю район ведет с 1942 года. Он начал формироваться в период эвакуации крупных предприятий из советских городов. В настоящее время Кировский район является одним из крупнейших в городе. На его территории расположены стадион «Самара Арена», 26-метровая стела «Город трудовой доблести», памятник самолету Ил-2 и другие значимые объекты.

Поэтому администрация Самары объявила конкурс по определению знаковых мест Кировского района и созданию символики. Организован оргкомитет, который рассмотрит все предложения (их можно направлять через соцсети районной администрации). Принять участие сможет любой желающий. Авторов самых интересных работ отметят памятными призами.

Конкурс будет проходить с 27 января по 15 февраля 2022 года.

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