Минздрав назвал правила для вакцинации самарских подростков от COVID-19

Подростки смогут вакцинироваться от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам рассказали о правилах вакцинации подростков от COVID-19. Уже скоро школьников в возрасте от 12 до 17 лет начнут прививать от этого вируса.

По данным областного Минздрава, подростки смогут вакцинироваться только после осмотра врача-педиатра, который определит наличие или отсутствие противопоказаний. Медики также отмечают, что после прививки может повыситься температура, рекомендуется не переохлаждаться и не мочить место укола. Второй компонент вакцины вводят через 21 день.

Среди противопоказаний выделяют: гиперчувствительность к компонентам, тяжелую аллергическую реакцию, острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней.

Напомним, что на этой неделе в Самарскую область поступила первая партия вакцины для подростков – 1920 дозы. Их распределили между 8 медучреждениями.