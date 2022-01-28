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Спорт28 января 2022 10:31

Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту Fan ID

Активные болельщики самарской команды опубликовали официальное заявление
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ранее против введения паспорта болельщика на матчах Российской премьер-лиги выступили фанаты «Зенита», «Спартака» и «Ростова».

Ранее против введения паспорта болельщика на матчах Российской премьер-лиги выступили фанаты «Зенита», «Спартака» и «Ростова».

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту Fan ID (паспорта болельщика). Официальное заявление активных болельщиков самарской команды появилось в группе Ultras’8 ВКонтакте.

- Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги «1984», - говорится в заявлении активных болельщиков.

Фанаты отмечают, что в паспорте болельщика могут отказать кому угодно. От этого никто не застрахован.

При этом активные болельщики призвали всех любителей футбола приходить на сектор активной поддержки D114 и болеть за «Крылья Советов».

Ранее против введения паспорта болельщика на матчах Российской премьер-лиги выступили фанаты «Зенита», «Спартака» и «Ростова».