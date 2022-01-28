В Самарской области 28 января 2022 года выявили еще 1826 COVID-больных

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области продолжает расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 28 января 2022 года, в Самарской области заразились коронавирусом еще 1 826 человек. Это почти на 300 случаев больше, чем сутками ранее. Общая заболеваемость достигла 215 124.

В больницы региона госпитализировали 251 ковид-пациента. А вот 1 479 самарцев уже закончили лечение и выписались с больничного. Всего с начала пандемии побороть вирус удалось 191 560 жителям.

Есть и плохие новости. К сожалению, умерли 12 человек, у которых медики подтвердили COVID-19. За все время в Самарской области зарегистрировали уже 6 665 смертей.

Ранее стало известно, что в губернии сильно выросла заболеваемость среди школьников. Скоро им начнут делать прививки от коронавируса. Первую партию вакцины «Спутник М» уже распределили по восьми медучреждениям Самарской области.

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