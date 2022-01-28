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Происшествия28 января 2022 10:51

В Самарской области пьяный мужчина до смерти забил женщину табуретом

Житель Кинеля сначала грабил квартиры, а потом убил соседку по общежитию
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Следователи завершили расследование

Следователи завершили расследование

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел города Кинель завершил расследование уголовного дела по факту тайных хищений из квартир, а также умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, с августа 2019 года по июнь 2020 года обвиняемый в Кинельском районе совершил несколько хищений из квартир и автомобиля. Общий ущерб собственникам составил 48 тысяч рублей. В июле 2021 года мужчина, находясь в общежитии в Кинеле, поругался с соседкой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта он не менее 40 раз ударил женщину табуретом. Позднее пострадавшая скончалась от полученных травм.

В настоящее время следствием собрана достаточная нормативная база. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.