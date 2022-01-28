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Общество28 января 2022 10:59

Каждый второй самарец начал зарабатывать в подростковом возрасте

Чаще всего молодые люди находят работу в сфере услуг и рабочего персонала
Алия Хафизова
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Чаще всего подростки идут на работу ради карманных денег и независимости от родителей

Чаще всего подростки идут на работу ради карманных денег и независимости от родителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каком возрасте жители Самарской области начинают устраиваться на работу и на что обычно тратят первую зарплату. Как выяснилось, каждый второй заработал свои первые деньги будучи подростком. Таковы данные исследования аналитиков исследовательского центра Зарплата.ру.

Большинство пошли подрабатывать из-за карманных денег или ради чувства независимости от родителей. Самыми популярными направлениями оказались сферы услуг, образования, науки; розничная торговля и рабочий персонал.

Больше половины респондентов нашли свою первую работу через родственников или знакомых. 13% воспользовались сервисами по поиску работы.

Также многие из опрошенных проработали на своей первой работе меньше полугода. И лишь 7% задержались на своей «премьерной» работе более чем на пять лет.

Примечательно, что у большинства (78%) участников исследования их текущая сфера деятельности сильно отличается от выбранной изначально. А остались верны своему первому месту работы всего 1% опрошенных.

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