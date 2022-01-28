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Общество28 января 2022 11:04

В Самарской области проверят детские сады из-за жалоб родителей на протекающие крыши

Беспокойства выложили в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
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В детских садах области протекают крыши. Фото: СУ СК России по Самарской области

В детских садах области протекают крыши. Фото: СУ СК России по Самарской области

Сотрудники следственного управления проводят проверки в детских садах города Октябрьска из-за жалоб родителей. Обеспокоенные безопасностью и здоровьем детей жители пожаловались в интернете на протекающие крыши в дошкольных учреждениях.

В публикации родители указали, что в детских садах №2 «Золотая рыбка» и №4 «Дюймовочка» протекают крыши, из-за чего в помещениях не соблюдаются нормальные условия для нахождения там детей. В открытых источниках указано, что в зданиях проводился ремонт и подрядная организация уже чинила кровлю, сообщает СУ СК России по Самарской области.

Теперь сотрудники следственного отдела проводят проверку на наличие нарушений и признаков состава преступления по статье о выполнении работ или услуг, не отвечающим требованиям безопасности.