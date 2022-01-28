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Общество28 января 2022 11:39

В Тольятти нашли подрядчика для отлова бродячих собак

Контракт уже заключили
Алена ПРОВКИНА
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В городе начнется отлов

В городе начнется отлов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти администрация города заключила контракт с подрядчиком по отлову безнадзорных животных. Организация принимает заявки от жителей.

Во вторник, 25 января 2022 года, заключили контракт, благодаря которому в городе начнут отлавливать бездомных собак. Жители могут отправлять жалобы в департамент городского хозяйства администрации города. В регионе усилили контроль за безнадзорными животными. Власти планируют обезопасить население от неблагоприятного воздействия животных.

Напомним, что в Новокуйбышевске из-за нападения стаи собак пострадала пятиклассница. Прокуратура проводит проверки. Девочке оказали помощь в медицинском учреждении

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