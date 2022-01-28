В Тольятти нашли подрядчика для отлова бродячих собак

В городе начнется отлов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти администрация города заключила контракт с подрядчиком по отлову безнадзорных животных. Организация принимает заявки от жителей.

Во вторник, 25 января 2022 года, заключили контракт, благодаря которому в городе начнут отлавливать бездомных собак. Жители могут отправлять жалобы в департамент городского хозяйства администрации города. В регионе усилили контроль за безнадзорными животными. Власти планируют обезопасить население от неблагоприятного воздействия животных.

Напомним, что в Новокуйбышевске из-за нападения стаи собак пострадала пятиклассница. Прокуратура проводит проверки. Девочке оказали помощь в медицинском учреждении