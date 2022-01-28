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Общество28 января 2022 12:22

Испугалась трактора и убежала: жительница Самары просит помочь в поиске пропавшей собаки

В Самаре ищут пропавшую собаку по кличке Киса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Собака сбежала от хозяйки в поселке Мехзавод / Фото: Ирина Исаева

Собака сбежала от хозяйки в поселке Мехзавод / Фото: Ирина Исаева

Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Самары просит помочь в поиске своего питомца. У женщины пропала собака по кличке Киса. Информация об этом появилась в одном из пабликов в соцсети.

— В пятницу, 28 января, мы гуляли по поселку Мехзавод. Киса — тигровая сука французского бульдога — испугалась трактора и убежала. Это было примерно в час дня. Потеряла ее из виду в районе 11-го квартала. Она бежала вдоль дублера в сторону города, — рассказала хозяйка собаки Ирина.

Женщина не теряет надежды найти свою питомицу. Всех, кто увидит Кису, просят звонить по телефону 8-987-447-10-78.

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