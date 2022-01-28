В Тольятти водитель иномарки врезался в два отечественных автомобиля и "заехал" в алкогольный магазин

Водитель иномарки врезался в двери алкогольного магазина. Фото: социальные сети

В Самарской области водитель потерял управление, врезался в два отечественных автомобиля и выбил дверь алкогольного магазина.

Тольяттинский таксист чуть не въехал в алкогольный магазин на улице Юбилейной, 23. Сегодня, 28 января 2022 года, в 11:30 водитель «Hyundai Solaris» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «LADA Largus». Из-за столкновения иномарка врезалась в припаркованную «LADA Kalina». На этом лихач не остановился, после наезда на второй отечественный автомобиль, он продолжил движение и влетел в алкогольный магазин, выбив стеклянную дверь, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители проводят проверку. Известно, что пострадавших в результате происшествия нет.