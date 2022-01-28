В Самарской области на ремонт дорог выделят боле 10 миллиардов рублей

В 2022 году планируют отремонтировать более 200 км дорог. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области нашли подрядчиков для ремонта автодорог в 2022 году. В регионе реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги».

- На эти цели предусмотрено около 10,3 миллиардов рублей. 8,2 миллиарда рублей – средства областного бюджета, 2,1 миллиард рублей – из федерального, - сообщают в пресс-службе правительства Самарской области.

В этом году планируют ввести 51 объект в эксплуатацию. Протяженность ремонтных дорог составит 263, 21 км. Самую масштабную работу развернут в Алексеевском районе, в котором отремонтируют более 32 километров дорог.

Помимо автомобильный дорог, в регионе также отремонтируют 13 мостов и путепроводов. Опережая сроки в регионе завершат строительство Самарского мостового перехода. В планах: запустить движение «в город» на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.