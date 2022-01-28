Сильные снегопады могут вернуться в Самарскую область 30 января 2022 года

В выходные в Самарской области вновь пойдет снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные, 29 и 30 января 2022 года, Самарскую область может вновь завалить снегом. Синоптики прогнозируют в регионе осадки различной интенсивности. Они будут идти и днем, и в ночные часы.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 29 января, местами по области пойдет небольшой снег. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 м/с. Столбик термометра опустится до -11...-16 °C. Днем тоже возможны осадки. Ветер разгонится до 6-11 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -6...-11 °C.

Ночью и днем в воскресенье, 30 января, снег может усилиться, ожидается мокрый снег. В дневные часы «потеплеет» до 0...-5 °C. В начале следующей недели синоптики прогнозируют аналогичную погоду.